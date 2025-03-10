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Dünya

Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Çin, iletişim teknolojisi testlerinde kullanılacak bir uyduyu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Çin, iletişim test uydusu fırlattı

Pekin

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, "Long March-3B" taşıyıcı roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirilen uydunun, "çok bantlı" ve "yüksek hızlı" iletişim teknolojilerinin test edilmesi ve doğrulanması için kullanılacağı belirtildi.

Fırlatış, "Long March" roketleriyle gerçekleştirilen 562'nci başarılı taşıma görevi oldu.

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