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Dünya

Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

Kuzey Denizi'nde kargo gemisinin petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 32 kişi kıyıya çıkarıldı.

Zuhal Demirci  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

Londra

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumundan yapılan açıklamada, Doğu Yorkshire açıklarında çarpışan petrol tankeri ile kargo gemisinde yangın çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, kaza yerine 4 cankurtaran botunun gönderildiği ve birkaç kişinin gemileri terk ettiğine dair raporların alındığı belirtildi.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada da kaza ihbarı üzerine "acil durum" müdahalesinin koordine edildiği bildirildi.

Açıklamada, kazayla ilgili ilk alarmın yerel saatle 09.48'de verilmesinin ardından cankurtaran botları, yangın söndürme ekipleri ve kurtarma helikopterinin bölgeye gönderildiği ifade edildi.

Gemilerdeki 32 kişi karaya çıkarıldı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Doğu Grimsby Limanı Başkanı Martyn Boyers, şu ana kadar 32 kişinin kıyıya çıkarıldığını söyledi.

Bu kişilerin durumları hakkında ise henüz detay paylaşılmadı.

Kazaya karışan petrol tankerinin ABD, kargo gemisinin ise Portekiz bandıralı olduğu bildirildi.

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