Çin, hükümet çalışanlarına "iPhone'un yasaklandığı" iddialarını yalanladı
Çin, "hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiği" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.
Ankara
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin, çalışanlarına iPhone ve diğer yabancı markalara ait akıllı telefonları yasakladığına dair iddialara yanıt verdi.
- Çin'in devlet kurumlarında iPhone kullanılmasını yasakladığı iddia edildi
- Çin'in iPhone kullanımını yasakladığı iddiaları Apple'a iki günde 200 milyar dolar kaybettirdi
- Çin'in iPhone yasağı kararı tedarikçi Çinli şirketleri de vurabilir
Mao, "Çin, iPhone gibi yabancı markaların cep telefonlarının satın alınmasını ve kullanılmasını yasaklayan herhangi bir yasa veya yönetmelik yayımlamadı." ifadesini kullandı.
iPhone'a yönelik güvenlik sorunlarına ilişkin medya raporlarına rastladıklarını aktaran Mao, "Çin hükümeti, siber ve bilgi güvenliğine büyük önem vermekte, Çinli ve yabancı şirketlere eşit muamele göstermektedir." dedi
Mao, Çin'de faaliyet gösteren tüm telefon şirketlerinin, ülkenin kanun ve düzenlemelerine uymasını, bilgi güvenliği yönetimini geliştirmesini ve müşterilerinin telefonlarındaki verileri korumasını umduklarını kaydetti.
"iPhone yasağı" iddiası
ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'de hükümete bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara, Apple'ın iPhone model akıllı telefonları ve diğer yabancı markalara ait modelleri, iş için kullanmamaları ve iş yerine getirmemeleri talimatı verildiğini ileri sürmüştü.
Bunun ardından Apple'ın 2 günde 200 milyar dolarlık kayba uğradığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.