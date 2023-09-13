Yunanistan'da selde mahsur kalan bebeğin kurtarılması kameralara yansıdı
Yunanistan'da geçen haftaki sel nedeniyle bulunduğu evde yakınlarıyla mahsur kalan bir bebeğin, Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ekiplerince kurtarılarak annesine teslim edilmesine ilişkin video paylaşıldı.
Atina
Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini etkileyen sel nedeniyle evler sular altında kalırken, mahsur kalan binlerce kişi EMAK ekiplerince günlerce süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.
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Sosyal medyada paylaşılan videoda, üst kattan EMAK'a bağlı bir itfaiye erinin kucağında indirilen bebeğin, gözyaşları içindeki annesine teslim edildiği görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.