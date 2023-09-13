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Dünya

Yunanistan'da selde mahsur kalan bebeğin kurtarılması kameralara yansıdı

Yunanistan'da geçen haftaki sel nedeniyle bulunduğu evde yakınlarıyla mahsur kalan bir bebeğin, Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ekiplerince kurtarılarak annesine teslim edilmesine ilişkin video paylaşıldı.

Derya Gülnaz Özcan  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Yunanistan'da selde mahsur kalan bebeğin kurtarılması kameralara yansıdı

Atina

Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini etkileyen sel nedeniyle evler sular altında kalırken, mahsur kalan binlerce kişi EMAK ekiplerince günlerce süren çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, üst kattan EMAK'a bağlı bir itfaiye erinin kucağında indirilen bebeğin, gözyaşları içindeki annesine teslim edildiği görüldü.

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