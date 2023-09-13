Dolar
26.94
Euro
28.95
Altın
1,910.45
ETH/USDT
1,613.10
BTC/USDT
26,329.00
BIST 100
8,013.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 "fazladan ölüme" neden oldu

Fransa'nın 52 vilayetinde 11-26 Ağustos'ta etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle beklenenden yaklaşık 400 "fazladan ölüm" kayıtlara geçti.

Esra Taşkın  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 "fazladan ölüme" neden oldu

Paris

Fransa Halk Sağlığı Kurumu verilerine göre, 11-26 Ağustos'ta sıcak hava dalgası, nüfusun yüzde 46,3'ünün yaşadığı 52 vilayeti etkisi altına aldı.

Ülkede, söz konusu tarihlerde beklenilenden neredeyse 400 "fazladan ölüm" meydana geldi.

Hayatını yitirenlerin çoğunu, 75 yaş ve üstü kişiler oluşturuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yumaklı: Su Temin Projesi'nin, KKTC için hayati öneme sahip olduğunun farkındayız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yurt dışına eğitim için gönderilen öğrencilerin burslarında yapılan artışları açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile bir araya geldi
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 sürüyor
Bakan Yumaklı, İsveç'teki yarışmada "su ödülü" alan Ayşe Pelin Dedeler ile görüştü

Benzer haberler

Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 "fazladan ölüme" neden oldu

Fransa'da ağustostaki sıcak hava dalgası 400 "fazladan ölüme" neden oldu

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin "tam özerkliği" ele almak için bağımsızlık yanlısı Korsika Adası'nda

Fransa'da iPhone 12'lerin satışı yeni bir emre kadar yasaklandı

Fransa'da her yıl 100 bin sahipsiz hayvan sokaklardan toplanıyor

Fransa'da her yıl 100 bin sahipsiz hayvan sokaklardan toplanıyor
Fransa'da liselilere göre hükümetin uzun elbise yasağı "damgalayıcı"

Fransa'da liselilere göre hükümetin uzun elbise yasağı "damgalayıcı"
Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi

Fransa'da polis aracının karıştığı olayda ağır yaralanan Türk genç Türkiye'ye getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet