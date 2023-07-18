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Dünya

Aşırı sıcakların yaşandığı Fransa'da kuraklığın etkileri görülüyor

Fransa'nın hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması beklenen güney bölgesinde kuraklığın etkileri görülmeye başlandı.

Ekip  | 18.07.2023 - Güncelleme : 18.07.2023
Aşırı sıcakların yaşandığı Fransa'da kuraklığın etkileri görülüyor Fotoğraf: Mohamad Alsayed/AA

Ankara

Fransız Meteoroloji İdaresi​​​​​​​ Meteo France, özellikle ülkenin güneydoğusunda sıcaklıkların artacağını belirterek bu bölgelerde yaşayan halkı aşırı sıcaklardan korunmaları için uyardı.

Sıcaklığın 40 dereceye çıkması beklenen ülkenin güney bölgelerinde bir süredir devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklık nedeniyle su havzalarındaki su seviyesi azaldı.

Ülkenin Aigues Mortes bölgesindeki gölde su çekildi.

Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Avrupa'da, bazı ülkelerde sıcaklık rekorları kırılırken, bazı ülkeler ise orman yangını riskiyle karşı karşıya.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa'nın 13 Temmuz'dan itibaren bunaltıcı sıcakların etkisine gireceğini ve kıtada sıcaklık rekorunun kırılabileceğini açıklamıştı.

Fransız Meteoroloji İdaresi, 10 Temmuz'da artan hava sıcaklığı nedeniyle 7 vilayette "turuncu", 25 vilayette "sarı" alarm verilmişti.

İtalya'nın başkenti Roma'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen şehir sayısı artırılmıştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da 43 dereceyi bulan hava sıcaklıkları yaşamı olumsuz etkilerken, ülkenin bazı bölgelerinde aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle orman yangınları çıkmıştı.

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