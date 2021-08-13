Euro
10.06
Dolar
8.55
BIST 100
1,447.00
Altın
1,763.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunuyor Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selin yol açtığı tahribat drone ile görüntülendi.
logo
Dünya

Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenlerine yönelik yeni inceleme çağrılarını reddetti

Emel Öz   | 13.08.2021
Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenlerine yönelik yeni inceleme çağrılarını reddetti

Ankara

Çin, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenleri hakkında yeni bir soruşturma başlatılması yönündeki çağrılarını reddetti.

Global Times'daki habere göre, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Caoşü, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenleri hakkında yeni bir inceleme yapılması yönündeki çağrılarını reddederek, virüsün kaynağını bulma konusunda "siyasi" çabalar yerine "bilimsel" çabaları tercih ettiklerini bildirdi.

DSÖ ve Çin ortak raporunun sonuçları ve tavsiyelerinin uluslararası toplum ve bilim camiası tarafından kabul edildiğini belirten Ma, "Gelecekteki küresel izlenebilirlik çalışmaları, yeni bir rapora başlamak yerine yalnızca bu rapora dayanarak gerçekleştirilmelidir ve gerçekleştirilebilir." ifadesini kullandı.

DSÖ'den yeni ekip

DSÖ, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün kökenine ilişkin çalışmalara devam etmek için kısaca "SAGO" adı verilen yeni bir ekip oluşturulduğunu duyurmuştu.

DSÖ'nün tüm hükümetleri Kovid-19'un kökenlerine yönelik çalışmaları hızlandırmak ve "durumun politik niteliğini yok etmek için" iş birliği yapmaya çağırdığı açıklamada, "DSÖ, SARS-CoV-2'nin kökenine yönelik araştırmaların suçlama, parmakla gösterme veya siyasi puan verme pratiği olmadığını ve olmaması gerektiğini yineler." ifadesi kullanılmıştı.

Çin ve DSÖ'ye üye bazı ülkelerin, DSÖ'ye virüsün "laboratuvar hipotezine" ilişkin DSÖ ile irtibata geçtiği aktarılan açıklamada, bu ülkelerin köken çalışmasının siyasallaştırıldığı veya DSÖ'ye siyasi baskı yapıldığı görüşünü belirttikleri kaydedilmişti.

Açıklamada, gelecekteki virüslere karşı tedbirler açısından Kovid-19'un nasıl başladığını bilmenin hayati önem taşıdığı aktarılmıştı.

DSÖ-Çin raporu

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü.

Raporda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise "en düşük ihtimal" olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin "en düşük" hipotez olduğunun iddia edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak." açıklamasını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı olan 18 yaş ve üstü nüfusun ortalaması yüzde 70'i geçti
Dünya genelinde 4 milyar 620 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Rize Valisi Kemal Çeber, kentte Kovid-19 vaka sayılarının hızla arttığını açıkladı
TURKOVAC aşısının delta varyantına karşı etkisi araştırılıyor
Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı artıyor

Benzer haberler

Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenlerine yönelik yeni inceleme çağrılarını reddetti

Çin, DSÖ'nün Kovid-19'un kökenlerine yönelik yeni inceleme çağrılarını reddetti

Myanmar'da ordunun darbe karşıtı grupla çatışmasında Çin sınırı ötesine havan topu düştü

Türkiye'nin Afrika perspektifinde öncelik kıtanın kalkınması

Yoğun bakım hastalarının 'Ertelemeyin aşı olun, yanlış yapmışız' pişmanlığı

Yoğun bakım hastalarının 'Ertelemeyin aşı olun, yanlış yapmışız' pişmanlığı
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurdu

DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin yeni araştırma ekibi kurdu
Son 24 saatte Brezilya'da 1148, Meksika'da 608 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son 24 saatte Brezilya'da 1148, Meksika'da 608 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti