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Dünya, Koronavirüs

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.

Sinan Doğan   | 08.05.2020
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 257 kişi öldü

Ankara

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 257 artarak 2 bin 961'e, vaka sayısının da 1982 artarak 29 bin 616'ya ulaştığını bildirdi.

Lopez-Gatell, vaka artışında zirveye ulaştıklarını düşündüğünü belirterek, gelecek günlerde vaka sayılarında düşüş beklediklerini ifade etti.

Son rakamlarla, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm yaşandı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.




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