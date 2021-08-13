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Dünya

BM, Afganistan'daki insani yardım çalışmalarını devam ettirmekte kararlı

BM, Afganistan'da artan güvensizliğe rağmen, 70 yıldır bulunduğu ülkede insani yardım çalışmalarına devam etmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Bayram Altuğ   | 13.08.2021
BM, Afganistan'daki insani yardım çalışmalarını devam ettirmekte kararlı

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin BM'nin Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin sorularını cevapladı.

"BM, kesintisiz olarak son 70 yıldır Afganistan'da ve şu anda hala orada." diyen Laerke, Afganistan genelinde özellikle insani konularda faaliyet gösterenler başta olmak üzere BM'nin çok büyük mevcudiyeti olduğunu vurguladı.

Laerke, Taliban'ın ele geçirdiği bölgelerde de BM çalışanlarının büyük bir kısmının hala görevi başında olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Afganistan genelinde, özellikle de insani alanda, 40 yıldır insanları desteklediğimiz çok büyük, çok derin bir varlığımız var ve (ülkedeki mevcut duruma rağmen) genel olarak daha önce bulunduğumuz alanlarda kalmaya devam ediyoruz." dedi.

Laerke, uluslararası ve yerel çalışanlarının güvenliğine ilişkin endişe duyduklarını vurgulayarak, "Ancak, Afgan sivillere yardım etmek için hala oradayız." diye konuştu.

Afganistan'daki durumu "hızla değişen ve istikrarsız" şeklinde niteleyen Laerke, BM'nin insani çalışmalarda görevine devam etmekte kararlı olduğu mesajını verdi.

"Afgan hükümetine güveniyoruz"

BM Cenevre Ofisi sözcülerinden Rheal Leblanc da aynı soruya verdiği cevapta, "Çalışanlarımızın güvenliği BM için önceliklidir. Bu insanları güvende tutabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Elbette, Afgan hükümetine güveniyoruz. Çünkü ev sahibi ülke BM çalışanlarının güvenliğinden sorumludur. Dolayısıyla onlarla (hükümet) yakın temastayız ve gerekli güvenliğin sağlanması konusunda onlara güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Afgan hükümet güçlerinin Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 15'e yükselmişti.

BM'ye göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken, son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

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