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Dünya

Çin’den ABD’nin DSÖ’ye reform çağrısına 'birilerini suçlamayı bırakın' yanıtı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump’ın Dünya Sağlık Örgütüne reform çağrısına ilişkin, "ABD’ye, birilerini suçlamayı bırakmayı tavsiye ediyoruz." dedi.

Fuat Kabakcı   | 19.05.2020
Çin’den ABD’nin DSÖ’ye reform çağrısına 'birilerini suçlamayı bırakın' yanıtı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) reform çağrısına ilişkin, "ABD’ye, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmayı tavsiye ediyoruz." dedi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Trump’ın, DSÖ’ye yönelik açıklamalarıyla "kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, Çin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabalarını karalamaya ve ABD’nin salgınla mücadeledeki yetersizliğini örtmeye çalıştığını" savundu.

Cao, "Amerikalı bazı siyasilere, birilerini suçlamayı ve sorumluluktan kaçınmayı bırakmaya, uluslararası toplum ile iş birliğini güçlendirmeye ve salgını birlikte yenmeyi tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün üyelik ödemeleriyle ilgili oran ve standartların üye ülkelerin ortak kararıyla belirlendiğini hatırlatan Cao, bu konuda son sözü söyleyenin ABD olmadığını kaydetti.

Cao, ABD’nin Çin’i öne sürerek, uluslararası örgütlere olan yükümlülüklerinden kaçmaya çalıştığını savunarak, "Bu, yanlış bir hesap, yanlış bir hedef." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, dün DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a gönderdiği bir mektubu Twitter hesabından paylaşmış ve mektupta Ghebreyesus'a hitaben şu ifadelere yer vermişti:

"DSÖ’nün önündeki tek yol, Çin’den bağımsız olduğunu gerçekten göstermesi. Yönetimim halihazırda sizinle ne tür bir reform yapılması gerektiğine dair görüşmelere başladı. Ancak hızlı bir şekilde adım atılması gerekiyor. Boşa harcanacak zaman yok. DSÖ’nün gelecek 30 gün içinde esaslı reformlar yapmaması halinde, size sağladığımız fonları kalıcı olarak donduracağımızı ve DSÖ’ye üyeliğimizi gözden geçireceğimizi bildirmek, ABD Başkanı olarak benim görevim."

Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

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