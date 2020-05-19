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Dünya

İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 119'a yükseldi

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 62 kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı ise 124 bin 603'e ulaştı.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 19.05.2020
İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bin 119'a yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 62 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 119'a, vaka sayısı ise 124 bin 603'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 62 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 7 bin 119'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 111 artarak 124 bin 603'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 97 bin 173 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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