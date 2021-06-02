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Dünya

Çin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmak istiyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin daha "sevimli" bir imaja sahip olmasının önemli olduğunu söyledi.

İdris Sülün   | 02.06.2021
Çin daha 'sevimli' bir imaja sahip olmak istiyor

İstanbul

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, üst düzey Komünist Parti yetkililerine, Çin için güvenilir, beğenilen ve saygıdeğer bir imaj şekillendirmek amacıyla açıklığı ve güveni yansıtan, ancak bunu tevazu ve alçakgönüllü şekilde ifade eden bir anlatım tarzı benimsemek gerektiğini ifade etti.

"Güvenilir, sevimli ve saygın bir Çin" imajı sunmanın önemini vurgulayan Şi, Çin'in ulusal gücü ve uluslararası statüsüyle uyumlu, ülkenin gerçek, çok boyutlu görünümünü anlatan uluslararası bir söylem geliştirme çağrısında bulundu.

Şi, Çin'in uluslararası iletişimini desteklemek için kilit alanlara ilişkin görüşlerini de aktararak ülkenin kendi söylemini ve anlatısını inşa etmek için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

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