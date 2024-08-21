Dolar
33.91
Euro
37.87
Altın
2,509.91
ETH/USDT
2,627.00
BTC/USDT
59,821.00
BIST 100
9,904.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin AB'den ithal süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlattı

Çin, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlattığını bildirdi.

Emre Aytekin  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Çin AB'den ithal süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlattı

Pekin

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Süt Ürünleri Birliği ve Çin Süt Ürünleri Endüstrisi Birliğinin yerli üreticiler adına yaptığı sübvansiyon soruşturması başvurusunun kabul edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında AB'den ithal taze peynir, lor ve rokfor peyniri gibi bazı süt ürünlerinin inceleneceğinin belirtildiği açıklamada, 1 Nisan 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasında AB ülkelerinden ithal edilen ürünlerin incelemeye tabi tutulacağı, 2020 ile 2024 yıllarını kapsayan dönemde yerli endüstride oluşan zararın tespit edileceği aktarıldı.

AB'nin Ortak Tarım Politikası kapsamındaki 20 sübvansiyonun yanı sıra İrlanda, Avusturya, Belçika ve İtalya gibi üye ülkelerin uyguladığı sübvansiyon programlarının da soruşturulacağı kaydedildi.

1 yıl sürmesi planlanan soruşturmanın özel koşullarda 6 ay daha uzatılabileceği öngörülüyor.

AB'nin sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının ardından geldi

Çin, 17 Haziran'da AB'den ithal domuz eti ve yan ürünlerine damping soruşturması başlatmıştı.

Her iki soruşturmanın da AB'nin Çin'den ithal elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon soruşturmasını sonuçlandırmasının ardından başlatılması dikkati çekti.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda Çin'den ithal edilen elektrikli araçların büyük bölümüne geçici olarak ek yüzde 21 gümrük vergisi getirme kararı almıştı.

Öte yandan soruşturma kapsamında incelenen Çinli üreticilerden AB makamlarıyla işbirliği yapan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, işbirliği yapmayan SAIC Motor'a ise yüzde 38,1 ek gümrük tarifesi uygulanacağı bildirilmişti.

Geçici ek vergilerle normalde yüzde 10'luk standart tarife uygulanan elektrikli araçlar için olağan gümrük tarifesi yüzde 31'e kadar çıkarken Komisyonun yeni vergileri üye ülkelere kabul ettirip kalıcı hale getirmesi için 4 ay süresi bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afyonkarahisar'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Sıcakların etkisiyle Çıldır Gölü'nde yosun oluştu
Japonya seyrinin ardından yurda dönen TCG Kınalıada korveti, Foça'da törenle karşılandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 25 Ağustos'ta Ahlat'ta toplanacak
Elazığ'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Benzer haberler

Çin AB'den ithal süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlattı

Çin AB'den ithal süt ürünlerine sübvansiyon soruşturması başlattı

Putin, Çin ile uzun vadeli "büyük ekonomik projeler" planladıklarını söyledi

Çin Başbakanı Li Çiang'dan Rusya ile işbirliği açıklaması: Çok yönlü işbirliğimiz muazzam bir dayanıklılık gösteriyor

Çin'in tahvil piyasasına müdahalesi finansal istikrar endişelerini beraberinde getirdi

Çin'in tahvil piyasasına müdahalesi finansal istikrar endişelerini beraberinde getirdi
Biden'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmaya hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi

Biden'ın Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile nükleer çatışmaya hazırlanma talimatı verdiği iddia edildi
Çin 11 yeni nükleer enerji reaktörü inşa edecek

Çin 11 yeni nükleer enerji reaktörü inşa edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet