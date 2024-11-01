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Dünya

Çin, 9 ülkeye daha tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Çin, tek taraflı vize muafiyeti programına 9 ülkeyi daha dahil edeceğini bildirdi.

Emre Aytekin  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Çin, 9 ülkeye daha tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Pekin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, yaptığı açıklamada, Slovakya, Norveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Andorra, Monako, Liechtenstein ve Güney Kore vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını belirtti.

Buna göre söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişiler, 8 Kasım 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Çin'e 15 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebilecek.

Vize muafiyeti, iş, turizm, aile ziyaretleri ve geçiş amaçlı seyahatlerle sınırlı olacak.

Vize muafiyeti düzenlemeleri

Pekin yönetimi son aylarda farklı ülkelerle vize muafiyeti düzenlemeleri yaparak yurt dışından Çin'e seyahatleri artırmayı hedefliyor.

Çin hükümeti, 1 Aralık 2023'ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına tek taraflı olarak bir yıl boyunca 15 günlük vizesiz seyahat imkanı tanımıştı.

Çin 26 Ocak'ta Singapur ile 30 günlük, 28 Ocak'ta ise Tayland ile süresiz karşılıklı vize muafiyeti anlaşması imzalamıştı.

İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg da 14 Mart'tan itibaren vize muafiyeti programına dahil edilmişti.

Çin, halihazırda 18 ülkeye standart pasaport sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti uyguluyor. Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkeyle de diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunuyor.

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