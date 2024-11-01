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Dünya

DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşılama kampanyası yarın yeniden başlamaya hazır

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde 23 Ekim'de ertelenen çocuk felci aşılama kampanyasının yarın yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
DSÖ: Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşılama kampanyası yarın yeniden başlamaya hazır

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin kuzeyinde çocuk felci aşılaması yarın yeniden başlamaya hazır. Kampanyayı yürütmek için Gazze'de çatışmalara insani ara verileceğinden eminiz." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, ilk aşılama turuna kıyasla önemli ölçüde daha küçük bölgede aşılamanın yapılacağını üzülerek belirttiğini kaydetti.

Ghebreyesus, "Bu durum, bazı çocukları korumasız ve daha yüksek enfeksiyon riski altında bırakacak." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) aşılamanın yapıldığı alanlarda çatışmalara insani ara verme kararına saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu kaydeden Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki çocukların gerçekten bir barışa ihtiyacı olduğunu vurguladı.

DSÖ, 23 Ekim'de yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Artan şiddet, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve güvence altına alınmış insani araların olmaması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF ile BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze'nin kuzeyindeki çocuk felci aşı kampanyasını ertelemek zorunda kaldı." bilgisini vermişti.

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