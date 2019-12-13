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Dünya

Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun

Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Enes Canlı   | 13.12.2019
Cezayir'in yeni cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun

Ankara

Cezayir'de eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda oyların yüzde 58'ini alarak yeni cumhurbaşkanı seçildi.

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