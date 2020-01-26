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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık." dedi.

Mahmut Geldi   | 26.01.2020
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: Ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkarma hedefinde mutabık kaldık Fotoğraf: Erçin Top/AA

İstanbul

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde mutabık kaldıklarını söyledi.

Tebbun ve Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi. 

Türkiye'nin güçlü ekonomiye sahip ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Tebbun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ticaret hacmimizi en kısa zamanda 5 milyar doların üzerine çıkarma hedefinde mutabık kaldık." dedi.

Cezayir'in Türkiye ile köklü tarihi ve güçlü ticari ilişkileri olduğuna dikkati çeken Tebbun, "Türkiye'nin, Türk mimarisine göre yeni bir büyükelçilik binası inşa etmesi için toprak satın almasını onayladım." diye konuştu.

Libya konusuna da değinen Tebbun, Berlin Konferansı'nda Libya ile ilgili alınan kararları hayata geçirme ve yeni gelişmelere dair günübirlik koordinasyon için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hemfikir kaldıklarını ifade etti. 

Tebbun, Türkiye ve Cezayir'in karşılıklı olarak iki ülkede kültür merkezleri açması konusunda da anlaştıklarını kaydetti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme de değinen Tebbun, Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Tebbun ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine karşılıklı iş birliği ve ilişkileri görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edeceğini dile getirdi.

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