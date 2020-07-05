Cumhurbaşkanı Tebbun Cezayir'de anayasa referandumunun eylülde yapılacağı sinyalini verdi
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni anayasa değişikliğini eylül ayında referanduma götürmek istediğini belirtti.
Cezayir
Fransa merkezli France 24 kanalında anayasa değişikliğiyle ilgili soruları yanıtlayan Tebbun, haziranda yapılması planlanırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen referandumu eylül ayı sonunda yapmak istediğini dile getirdi.
Tebbun, muhaliflerin, "halk hareketi tutukluları" olarak adlandırdığı kişilerle ilgili genel af çıkarılması konusunda ise "Bu mümkün zira ülkede sükunet istiyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 8 Ocak'ta en fazla 3 ay içinde yeni bir anayasa hazırlamak için uluslararası anayasa uzmanı Ahmed Laraba liderliğindeki 17 üyeli bir uzmanlar heyeti görevlendirmişti.
Cezayir’de önceki anayasa değişiklikleri eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’nın üçüncü dönem cumhurbaşkanı olmasının önünü açmak için 2009 ve 2014 yıllarında gerçekleşmişti.
Buteflika döneminde yapılan bu değişiklikler, Cumhurbaşkanlığına yürütme ve yargıda geniş yetkiler tanımasıyla muhalifler tarafından sıkça eleştirilmiş, sistemdeki tıkanıklıkların gerekçeleri arasında gösterilmişti.
"Krizin sonlandırılması için Fas'tan bir girişimde bulunulursa memnuniyetle karşılarız"
Fas ile ilişkilere dair soruları cevaplayan Tebbun, "Bizim Faslı kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok, ancak belli ki onların bizmle bir sorunları var" ifadelerini kullandı.
Tebbun, "Gerginliği gidermek için Faslı kardeşlerden bir girişimde bulunulursa bunu memnuniyetle karşılarız, sanırım sorunların giderilmesi için böyle bir girişimi onlar başlatabilir" dedi.
Tebbun şöyle konuştu:
"Şu ana kadar gerginlik hala söz düzeyinde, görüyoruz ki Faslı kardeşlerimiz diğer aşamalara geçmiş durumdalar. Gelişmelerin bu sınırda kalmasını ümit ederiz. İki ülke arasındaki ilişkilerde her zaman aklın sesi daha yüksek olmuştur"
İki ülke arasında yıllar boyu bozuk olan ilişkiler, son dönemde Faslı bir diplomatın Cezayir toprağını "düşman ülke" diye tanımladığı bir video kaydının sosyal medyada yayılmasının ardından gerginlik sürecine girmişti.
Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık
İki ülke arasında hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.
Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia ederek Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.
Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.
Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.