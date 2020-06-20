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Dünya

Libya Başbakanı Serrac, Cezayir'i ziyaret etti

Libya Başbakanı Serrac, ülkesindeki krizi görüşmek üzere Cezayir'e resmi ziyarette bulundu.

Mücahit Aydemir   | 20.06.2020
Libya Başbakanı Serrac, Cezayir'i ziyaret etti

Trablus

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkesindeki krizi görüşmek üzere Cezayir'e resmi ziyarette bulundu.

Libya resmi televizyonunun haberinde, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Hükümeti Başbakanı Serrac'ın, yaptığı günübirlik ziyaret kapsamında, Libya krizindeki gelişmeleri ele almak için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'la bir araya geldiği kaydedildi.

Libya Başbakanı, ocak ayında düzenlediği ziyaretle birlikte bu yıl ikinci kez Cezayir'i ziyaret etti.

Ziyaret, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un 13 Haziran'da Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i kabul ettiği ziyaretin ardından gerçekleşti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, görüşmenin, Libya krizine siyasi çözüm bulmak için Cezayir'in çabaları kapsamında yapılacağı belirtilmişti.

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