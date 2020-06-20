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Dünya, Koronavirüs

Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1230'a yükseldi

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1230'a çıktı.

Mehmet Nuri Uçar   | 20.06.2020
Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1230'a yükseldi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3 bin 941 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1230'a, toplam vaka sayısının ise 154 bin 233'e yükseldiği ifade edildi.

Hastalardan 3 bin 153'ünün daha tedavisinin tamamlandığı kaydedilen açıklamada, böylece iyileşen kişi sayısının 98 bin 917'ye ulaştığı aktarıldı.

Kısıtlamalar gevşetiliyor

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığının ülkenin resmi ajansı SPA'da yayınlanan açıklamasında, kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi.

Açıklamada, pazar günü saat 06:00'dan itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı, tüm ekonomik ve ticari faaliyetlere de izin verileceği belirtildi.

Açık alanlarda gerekli tüm tedbir ve önlemlerin alınmasına azami derede uyulması gerektiği vurgulanan açıklamada, maske takmanın zorunlu olduğu kaydedildi.

Umre ve ziyaretler yapılmayacak

Tedbirler kapsamında askıya alınan umre ve ziyaretlerin durumunda herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtilen açıklamada, sağlık verileri ışığında periyodik olarak da bu durumun gözden geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası hava uçuşlarının yanı sıra deniz ve kara sınırlarından giriş-çıkışlar konusunda herhangi bir değişikliğin olmadığı ve kısıtlamanın ikinci bir duyuruya kadar aynı şekilde devam edeceği vurgulandı.

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