Cezayir'de "Barbie" filmi yasaklandı
Cezayir makamları, toplumun ahlaki değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle "Barbie" filminin gösterimini yasakladı.
İstanbul
Yerel medyada yer alan haberlere göre Cezayir Kültür Bakanlığı, ülkede geçen haftalarda gösterime giren ve tartışma yaratan "Barbie" filminin gösterim iznini geri çekti.
- Kuveyt'te "Barbie" ve "Talk to Me" filmleri yasaklandı
- Lübnan "Barbie" filmini sosyal ve dini değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladı
- "Barbie" filmi, harita tartışmalarının ardından Filipinler'de gösterime girecek
- Filipinli senatörler, tartışmalı harita nedeniyle "Barbie" filminin yasaklanmasını istedi
- Vietnam, Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi haritası nedeniyle "Barbie" filmini yasakladı
Filmin, "Cezayir toplumunun ahlaki değerlerine ters olduğu, eşcinselliği öne çıkardığı" için yasaklandığı aktarıldı.
Daha önce Lübnan ve Kuveyt de ABD yapımı filmi, dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediği, çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçeleriyle yasaklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.