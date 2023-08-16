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Dünya

Avrupa'da karbon salımı yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,9 azaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, enerji amaçlı fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan karbon salımı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 azalarak 941 milyon tona geriledi.

Başak Erkalan  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Avrupa'da karbon salımı yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,9 azaldı

Ankara

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde AB'de petrol ve türevleri, doğal gaz, kömür gibi kaynakların sebep olduğu karbon salımında en çok payı yüzde 24 ile mesken kullanımı, yüzde 20 ile imalat sanayisi ve yüzde 19 ile elektrik ve gaz arzı aldı.

Söz konusu dönemde karbon salımı 21 AB ülkesinde düşüş gösterdi. Karbon salımının en fazla azaldığı ülkeler yüzde 15,2 ile Bulgaristan, yüzde 14,7 ile Estonya ve yüzde 9,6 ile Slovenya oldu.

Karbon salımının en fazla arttığı ülkeler ise yüzde 9,1 ile İrlanda, yüzde 7,5 ile Letonya, yüzde 1,9 ile Slovakya, yüzde 1,7 ile Danimarka, yüzde 1,6 ile İsveç ve yüzde 0,3 ile Finlandiya olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre, yılın ilk çeyreğinde karbon salımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 9 sektörden 5'inde azaldı. Bu kapsamda, en fazla düşüş yüzde 12,3 ile elektrik ve gaz arzında görülürken, en fazla artış yüzde 7,2 ile taşıma ve depolamada oldu.

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