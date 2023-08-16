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Dünya

Rus uzay aracı Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi

Rus uzay aracı Luna-25'in Ay'ın yörüngesine girdiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Rus uzay aracı Luna-25, Ay'ın yörüngesine girdi

Moskova

Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) yapılan açıklamada, ülkenin 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Luna-25'in, Dünya'nın doğal uydusu Ay'ın yörüngesine girdiğine işaret edilen açıklamada, uzay aracındaki tüm sistemlerin normal şekilde çalıştığı kaydedildi.

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Ay'da yaklaşık 1 yıl süreyle araştırmalar yapacak Luna-25, su aramanın yanı sıra uzay ışınlarının ve elektromanyetik emisyonların ay yüzeyindeki etkilerini de inceleyecek.

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