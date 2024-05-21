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Dünya

Cenevre Üniversitesi'nde yeniden başlayan Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi'nde yeniden başlayan Filistin'e destek gösterilerine polis müdahale ederek eylemin yapıldığı alandaki tüm Filistin bayraklarını ve pankartları indirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Cenevre Üniversitesi'nde yeniden başlayan Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi Fotoğraf: CÜ Filistin Öğrenci Koordinasyonu

Cenevre

Üniversite kampüsünde 7 Mayıs'ta başlayan ve 15 Mayıs'ta polis müdahalesiyle sona eren Filistin'e destek gösterisi yeniden başladı.

Öğrenciler, 15 Mayıs'tan bu yana rektörlük ile yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanmaması üzerine eyleme devam etme kararı aldı.

Yerel saatle 13.00 sularında 100'ü aşkın öğrencinin katılımıyla başlayan gösteriye ilk olarak üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti ve öğrencilerin eylemi sonlandırmaması üzerine polise haber verildi.

Saat 17.00 sularında 3 büyük araçla kampüse gelen polisler, eylemin yapıldığı alandaki tüm Filistin bayraklarını ve pankartları topladı.

Üniversite yönetiminden, Gazze'deki soykırımı tanıması ve İsrail kurumlarına karşı akademik boykot talep eden öğrenciler, eylemlerini sürdürüyor.

Öğrenciler, aralıklarla "üniversitede polis istemiyoruz" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atıyor.

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