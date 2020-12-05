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Dünya

Almanya'da eylem yapan çevrecilere polis müdahalesi

Almanya'da otoban çalışması nedeniyle ağaçların kesildiği ve çevrenin tahrip edildiği gerekçesiyle gösteri yapan çevreci aktivistlere polis tazyikli suyla müdahale etti.

Mesut Zeyrek   | 05.12.2020
Almanya'da eylem yapan çevrecilere polis müdahalesi

Köln

Almanya'da çevreci aktivistler, Hessen kentindeki Dannenröder ormanında otoban çalışması nedeniyle ağaçların kesildiği ve çevrenin tahrip edildiği gerekçesiyle gösteri yaptı.

A49 otobanının genişletilmesi amacıyla başlatılan çalışmaları bir yıldan beri protesto eden çevrecilerin bugünkü eylemine polis tazyikli suyla müdahale etti.

Orta Hessen Polis Teşkilatınca yapılan açıklamada, uyarıları dikkate almayan çevrecilere yönelik tazyikli su kullanıldığı, bir polis kordonunu aşmaya çalışan protestocuların güç kullanılarak püskürtüldüğü belirtildi.

Daha önce de aynı bölgede çevreci protestocularla polis defalarca karşı karşıya gelmişti.

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