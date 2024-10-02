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Dünya, Futbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

Celtic taraftarlarının İsrail'in saldırılarına tepkisi sürüyor

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Borussia Dortmund ile yaptığı maçta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarına tepki gösterdi.

Serdal Kalaycı  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Celtic taraftarlarının İsrail'in saldırılarına tepkisi sürüyor

İstanbul

İç saha maçlarında statları Celtic Park'ı adeta Filistin'e desteğin merkezi haline getiren taraftarlar, Borussia Dortmund deplasmanında da İsrail'i protestoya devam etti.

Celtic, maçta Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borrusia Dortmund'a 7-1 yenilirken, İskoç taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin ve Lübnan bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

Daha önce tribünlerde Gazze'ye desteklerinden dolayı UEFA tarafından ceza verilen Celticli taraftarlar, geri adım atmadan kararlı bir şekilde desteğini sürdürüyor.

Taraftarlar bundan önce, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Slovan Bratislava ile yaptığı ilk maçta da tribünlerde coşkulu bir şekilde Filistin'i desteklemişti. "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankarta yer vermişti.

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