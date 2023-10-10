ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli mevkidaşı Cohen ile görüşmesinde desteğini yineledi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD'nin İsrail'e desteğini bir kez daha dile getirdi.
Ankara
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen ile telefonda görüştüğü belirtildi.
İsrail'in, Hamas'ın terör saldırıları karşısında kendisini savunduğu aktarılan açıklamada, Blinken'ın görüşmede ABD'nin bu ülkeye desteğini yinelediği kaydedildi.
Blinken'ın yaşamını kaybeden İsrailliler için başsağlığı dilediğine işaret edilen açıklamada, rehin alınan kişilerin hemen salıverilmesi için de ABD'nin çabalarının sürdüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.