Çad'da Kovid-19 kaynaklı ilk ölümler yaşandı
Çad'da, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakaları gerçekleşti.
Hartum
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Orta Afrika ülkesi Çad'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm vakaları gerçekleşti.
Çad Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 52 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 19 kişinin de tedavi görerek iyileştiği belirtildi.
Bakanlık, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve ilk ölümlerin kaydedildiğini açıkladı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) son verilerine göre, kıtada şu ana kadar 33 bin 566 Kovid-19 vakası görülürken, 1469 kişi hayatını kaybetti. CDC, 10 bin 152 kişinin de iyileştiğini rapor etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.