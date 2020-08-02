Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 208 artarak 17 bin 190'a yükseldi.

Ahmet Dursun   | 02.08.2020
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 208 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 685 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 17 bin 190'a, vaka sayısının 309 bin 437'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 89'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 268 bin 102'ye ulaştığının bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının 2 milyon 508 bin 418 olduğunu kaydetti.

Önceki günlerde 15 olarak açıklanan yüksek riskli eyaletlerin sayısını 2 olarak aktaran Lari, yalnızca Mazenderan ve Loristan eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğunu belirtti.

Sözcü Lari, Kum kentinin de "riskli bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca tatilcileri uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 42 bini geçti
Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan 'ikinci dalga' uyarısı

Benzer haberler

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 17 bini aştı

İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

Komedyen İsmail Baki Tuncer'den çocuklara Barış Manço taklidiyle 'maske' uyarısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermeli

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Batı, teröristleri finanse etmeye ve barındırmaya son vermeli
Türkiye'de Kovid-19'dan 215 bin 516 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 215 bin 516 kişi iyileşti
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi