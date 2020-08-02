Sağlık Bakanı Koca tatilcileri uyardı: Birinci dalga sahillere indi. Dikkatli olalım
Sağlık Bakanı Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı tatilcileri uyardı.
Ankara
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa ilişikin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uyarıda bulundu.
Koca, paylaşımında, "Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım." ifadelerini kullandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Birinci dalga sahillere indi. Tatilde dikkatli olalım.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 2, 2020