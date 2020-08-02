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Dünya, Ayasofya Camii

İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği

İran lideri Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Dursun   | 02.08.2020
İran'dan Türkiye'ye 'Ayasofya' tebriği Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA

Ankara

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, İran devlet televizyonunda katıldığı programda, gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin müze statüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılarak yeniden camiye dönüştürülmesinin "çok önemli bir iş" olduğunu belirtti. 

Ayasofya'nın Türkiye’nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirten Velayeti, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi.

Velayeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin, "Pompeo’nun başka bir emri var mı? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs'ün yenilgisinden sonra ellerinden geldiği kadar kilise yaptılar. 500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır." diye konuştu. 

Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Tüm propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği görevini de yapan Velayeti, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını tebrik eden bir bildiri yayımladıklarını ve bildirinin Türkçe nüshasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu sözlerine ekledi.

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