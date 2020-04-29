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Türkiye, Koronavirüs

Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi

Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan Kovid-19 salgını dolayısıyla tahliye edilen 118 Türk vatandaşı, Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi.

İlhami Erkılıç,Yunus Hocaoğlu   | 29.04.2020
Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi

Erzurum


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tahliye edilen 118 Türk vatandaşı, Erzurum'daki yurtlara yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 118 kişi, Bosna Hersek ve Hırvatistan'dan kalkan uçakla Erzurum'a getirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince uçakta ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından uçaktan indirildi.

AFAD ekiplerince bagajları dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde bekletilen otobüslere bindirilen vatandaşlar, polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin bulunduğu konvoyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara götürüldü.

"Ülkemin taşına toprağına kurban olurum"

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den gelen Mehmet Nuri Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuğun güzel geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlara ve Hırvatistan'daki büyükelçilik yetkililerine teşekkür etti.

Kovid-19 salgını dolayısıyla Hırvatistan'da hayatın durma noktasına geldiğini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Hırvatistan'da en ücra köşelerine bile bizler için araç tahsis edip buralara getirdiler. Tüm dünya bilsin ki Türkiye'nin gerçekten süper gücü var. Avrupa ve Amerika'yı süper güç bilirdik, oysaki onların bize ihtiyacı varmış. Hırvatistan'da maske bulamadık, eczaneye maske almak için gittiğimizde eski elbiselerden yapın dediler ve orada hayat adeta felç olmuştu. Ama ülkeme bakıyorum dışarıya yardım gönderiyor, ülkemle gurur duyuyorum. Ülkemin taşına toprağına kurban olurum. Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizin ellerinden öperim iyiki varlar."

Aydın, Erzurum'da 14 günlük karantina sonrası memleketine gideceğini belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı karara her vatandaşın uyması gerektiğini sözlerine ekledi.

Adem Kayadelen de Bosna Hersek'ten yurda geldiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Bizi bırakmayıp getirdiler. Sağlıklı şekilde ülkemize geldik. Ülkemize geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

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