Euro
9.09
Dolar
7.39
BIST 100
1,489.56
Altın
1,950.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin aşılama stratejisinde birtakım hatalar yaptığını itiraf ederek, "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum." dedi.

Abdullah Aşıran   | 06.01.2021
Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti

Rotterdam

Ülkede Temsilciler Meclisi’nde, muhalefetin yanı sıra koalisyon partilerinin de eleştirdiği, hükümetin aşı politikasını tartışmak üzere oturum düzenlendi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mark Rutte, oturumda, hükümetin aşı politikasına yönelik eleştirilere karşı açıklamalarda bulundu.

Hükümetin aşılama stratejisinde yanlış aşı firması üzerinden plan yaptığını söyleyen Rutte, "Kasım ayının sonunda başka bir aşının daha erken hazır olacağını düşündük ve buna güvendik. Pfizer aşısının daha erken hazır olduğu ortaya çıktığında, Hollanda buna hazırlıklı değildi." diye konuştu.

Rutte, aşılamaya planlanan tarihten daha önce başlanmasının daha iyi olacağını belirterek, diğer ülkelerden gelen aşılama görüntülerini gördüğünde birçok kişi gibi üzüntüden "dudaklarını ısırdığını" dile getirdi ve "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da ilk aşılama daha önce planlanan 8 Ocak tarihinden iki gün önce başlayacak.

Aşı, 6 Ocak'ta, ilk olarak bazı kentlerdeki hastane çalışanlarına uygulanacak.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge da dün yaptığı açıklamada, Hollanda'nın aslında aşılamaya daha erken başlayabileceğini fakat yanlış aşıya odaklanıldığını itiraf ederek, "Yanlış yapıldıysa bunu itiraf ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
63. Grammy Ödülleri Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti
Sağlık Bakanı Koca: 3 inaktif aşı adayımız insan deneylerine başlayabilecek safhaya gelmiştir
Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak
Bangladeş, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Benzer haberler

Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti

Hollanda Başbakanı Rutte, aşılama stratejisinde hata yaptıklarını itiraf etti

Karantinadaki İngiltere'de BBC, ders yayınları yapacak

Bangladeş, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 489 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 489 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek

AB liderleri aşı dağıtımını görüşecek