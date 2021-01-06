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Dünya

Katar Emiri: KİK Zirvesi'ne sorunun çözümü için tarihi sorumluluk hissiyle katıldım

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan'da düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'ne "sorunun çözülmesi için tarihi bir sorumluluk hissiyle" katıldığını belirtti.

Serdar Bıtmez,Muhammed Semiz   | 06.01.2021
Katar Emiri: KİK Zirvesi'ne sorunun çözümü için tarihi sorumluluk hissiyle katıldım

Doha

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Körfez İşbirliği Konseyi'nin Ula'daki zirvesine sorunun çözülmesi için tarihi bir sorumluluk hissiyle katıldım. Hepimiz bölge için daha iyi bir gelecek umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri, sunduğu cömert misafirperverlikten dolayı Suudi Arabistan'a, krizin çözümü için gösterdiği çabalarından ötürü de Kuveyt'te teşekkür etti.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamada, Al Sani'nin Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a birer telgraf göndererek, 41. KİK Zirvesi'nde kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ve takdirlerini ilettiği kaydedilmişti.

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi

Körfez krizini sonlandıran 41. KİK Zirvesi, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirildi.

Zirvenin en dikkat çeken misafirlerinden Katar Emiri Al Sani'yi, ev sahibi Suudi Arabistan'ın en üst düzey isimlerinden Veliaht Prens Muhammed bin Selman havalimanında karşıladı. İki lider, Kovid-19'a rağmen sarılarak samimi bir görüntü verdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

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