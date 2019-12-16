Büyükelçi Kavakcı'nın tercihi 'Çamlıca'da Kandil akşamı' oldu
Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Kuala Lumpur
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, yaşam kategorisinde tercihini Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafından yana kullandı.
Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
Kavakcı, spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını beğendi.
Çamlıca'da Kandil akşamı
Kıtaları buluşturan maraton
"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.