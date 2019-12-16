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Dünya, Kurumsal Haberler

Büyükelçi Kavakcı'nın tercihi 'Çamlıca'da Kandil akşamı' oldu

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Faruk Yıldız   | 16.12.2019
Büyükelçi Kavakcı'nın tercihi 'Çamlıca'da Kandil akşamı' oldu Fotoğraf: Ömer Faruk Yıldız /AA

Kuala Lumpur

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafını oylayan Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, yaşam kategorisinde tercihini Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğrafından yana kullandı.


Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Kavakcı, spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını beğendi.


Çamlıca'da Kandil akşamı


Kıtaları buluşturan maraton

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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