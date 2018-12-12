Fotoğraf: AA/Gazi Nogay

ÇORUM

Leblebi üretici ve satıcıları, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Şehirde uzun yıllardır leblebicilik yapan Sefa Yıldırım, haber kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk bayrağı Afrin'de", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde de Veli Gürgah'ın "Gomis'in gol sevinci" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Yıldırım, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.

Seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Yıldırım, "Fotoğrafları incelemek çok güzel ama oy verirken zorlandım. Çünkü çok güzel kareler var. Özellikle ülkemiz adına önem taşıyan olayların sembolü fotoğraflar çok güzel. Emeği geçen herkesi kutlarım." dedi.

Murat Eryaşar da oyunu haber kategorisinde Khaled Akasha'nın "Suriye'nin çocukları", yaşam kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", spor kategorisinde de Fatih Aktaş'ın "Çakır ve Messi" fotoğrafları için kullandı.

