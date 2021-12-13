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Dünya

Bulgaristan’da Petkov'un hükümeti güvenoyu aldı

Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov'un kurduğu 4'lü koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı.

Ihvan Radoykov   | 13.12.2021
Bulgaristan’da Petkov'un hükümeti güvenoyu aldı

Sofya

Yeni hükümetin parlamentoda hazır 238 milletvekilinden 104'e karşı 134 oyla güvenoyu almasının ardından bakanlar yemin ederek göreve başladı.

Bulgaristan'ın 99'uncu hükümetinde 5 başbakan yardımcısı ve 15 bakan bulunuyor. İktidar koalisyonunda Petkov'un Değişime Devam (PP) partisinin yanı sıra Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin mirasını sahiplenen Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisiyle merkez sağ Demokratik Bulgaristan (DB) ittifakı yer alıyor.

Kabinede, PP 10, BSP ve İTN 4'er ve DB 3 koltuğa sahip.

Koalisyon hükümetinde, mayısta kurulan ve bugüne dek ülkeyi yöneten Stefan Yanev'in başbakanlığındaki teknokratlar hükümetindeki isimlere de geniş yer verildi.

Yeni hükümette, Kiril Petkov ile PP'nin eş başkanlığını yapan Asen Vasilev, Avrupa Birliği (AB) finansal fonlarından sorumlu başbakan yardımcısı ve maliye bakanı olacak.

Teknokratlar hükümetinin Başbakanı Stefan Yanev'e yeni koalisyon hükümetinde PP kotasından Savunma Bakanlığı görevi verilirken İçişleri Bakanı Boyko Raşkov ve Eğitim Bakanı Nikolay Denkov, aynı kotadan yeni hükümette de görevlerini sürdürecek.

Savunma uzmanı İTN'li Teodora Gençovska, Dışişleri Bakanı olacak. Sofya Askeri Akademisi mezunu Gençovska; Almanya, Büyük Britanya, İtalya ve ABD’de eğitim gördükten sonra Genelkurmay ve Savunma Bakanlığının NATO ve Avrupa Birliği (AB) Daire Başkanlığını üstlenmişti.

Petkov, eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu ve parlamentoda ikinci büyük siyasi güç konumundaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve popülist aşı karşıtı Yeniden Doğuş partisiyle koalisyon kurmak istemediğini daha önce açıklamıştı. Bu 3 parti muhalefette kalacak.

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