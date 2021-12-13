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Dünya

Haaretz: İsrail, Doğu Kudüs'te bir dizi yerleşim projesi planlıyor

İsrail Adalet Bakanlığının, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah, Bab el-Amud, Beyt Safafa, Sur Bahir ve Beyt Hanina bölgelerinde bir dizi yeni Yahudi yerleşim projesini hayata geçirmeyi planladığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Başer   | 13.12.2021
Haaretz: İsrail, Doğu Kudüs'te bir dizi yerleşim projesi planlıyor

Kudüs

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, konuya ilişkin bazı belgelere dayandırarak bir haber yayınladı.

Bakanlıktaki ilgili birimin üzerinde çalıştığı planın Şeyh Cerrah, Bab el-Amud, Sur Bahir ve Beyt Hanina'da birer, Bayt Safafa'da ise iki mahalle kurulmasını önerdiği ve bu doğrultuda Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasını içerdiği kaydedildi.

Yine bu kapsamda Bayt Safafa'da 470 kontlu bir Yahudi yerleşim yeri inşası planına değinilen haberde, "Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Beyt Hanina Mahallesi'nde altı dönüm arazi üzerine onlarca konut inşasının gündemde olduğu" aktarıldı.

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde onlarca Filistinli ailenin evlerinden çıkarılarak bir Yahudi yerleşim birimi kurulması ve Sur Bahir Mahallesi yakınındaki 3,3 dönümlük arazi üzerinde site inşası planından bahsedildi.

Haberde ayrıca Bab el-Amud bölgesinde başka bir inşaat planına da işaret edildi.

İsrail Adalet Bakanlığındaki ilgili birim, "sahiplerinin Filistin toprakları dışında yaşadığını" ileri sürerek Filistinlilerin mülklerine el koyuyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bini Batı Şeria'da 150 bin kadarı Doğu Kudüs'te olmak üzere yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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