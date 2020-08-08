Euro
8.62
Dolar
7.30
BIST 100
1,060.59
Altın
2,033.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürerken, İçişleri Bakanlığı başkent merkezinde göstericilerin dün gece kurduğu çadır kent ve barikatları imha edeceğini bildirdi.

Ihvan Radoykov   | 08.08.2020
Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor Fotoğraf: Ihvan Radoykov/AA

Sofya

Başkent Sofya'nın Emniyet Genel Müdürü Georgi Haciev düzenlediği basın toplantısında, göstericilerin eylemleriyle vatandaşların serbest dolaşım haklarını ihlal ettiklerini belirterek, “protestocular şehrimizi kana bulamak istiyor.” dedi.

Komiser Haciev, başkentteki hükümet karşıtı protestoların 30. gününde göstericilerin dün akşam şehrin üç ana kavşağını yeniden kuşatıp barikat kurduklarını söyledi. Haciev, barikatlarda çöp kovaları ve bankların engel olarak kullanıldığını, eylemcilerin olası bir polis müdahalesi durumunda karşılık vermek üzere taş ve cam şişe stoku yaptıklarını söyledi. Polisin edindiği bilgilere göre göstericiler olası bir polis operasyonu sırasında barikatların arkasındaki çadır kentlerde bulunan kadın ve genç kızları “canlı kalkan” olarak kullanmayı planlıyor.

Protestocuların bazı eylemlerini “provokasyon” olarak tanımlayan Haciev, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Provokatörler fiziksel çatışmaya girmek isteyebilir. Bizim için bu bir savaş değildir. Herkesin can güvenliği bizim için önemlidir. Ambulans ve itfaiye araçları barikatlardan geçemiyor. Biz buna son vererek en kısa zamanda vatandaşların serbest dolaşımını sağlayacağız.”

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in istifaları talebiyle bir ay önce başlayan protestolar kapsamında başta başkent Sofya olmak üzere ülkenin birçok şehrinde göstericiler kilit kavşaklarda çadır kentler kurarak eylemler düzenliyor. Başkent Sofya’da protestocuların 3 kavşakta kurmuş olduğu çadır kentler iki gün önce polis tarafından dağıtılmıştı. Göstericiler dün akşam aynı kavşaklarda yeniden çadır kent ve barikatlar kurarak trafiğe engel oldular.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 164 bini aştı
Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti
Kilis'te taziye ziyaretleri yasaklandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 132 kişi daha hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 882 bini geçti

Benzer haberler

Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Bulgaristan’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini Kovid-19 konusunda riskli ilan etti

Bekçi babanın polis oğlu ile bekçi yeğeni aynı karakolda

Bulgaristan'daki eylem sıla yolundaki gurbetçileri de olumsuz etkiliyor

Bulgaristan'daki eylem sıla yolundaki gurbetçileri de olumsuz etkiliyor
İçişleri Bakanı Soylu Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Soylu Afrin'deki güvenlik görevlilerinin bayramını kutladı
Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu

Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu