Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da ikinci oldu
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta ikinci oldu.
Ankara
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla, finalde organizasyonun 1 numaralı seri başı Arjantinli Maria Lourdes Carle'yle karşılaştı.
Rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Çağla, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.