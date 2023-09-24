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Spor

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da ikinci oldu

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da düzenlenen W40 Favori Açık'ta ikinci oldu.

Muhammed Boztepe  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Bulgaristan'da ikinci oldu

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çağla, finalde organizasyonun 1 numaralı seri başı Arjantinli Maria Lourdes Carle'yle karşılaştı.

Rakibine 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Çağla, organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

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