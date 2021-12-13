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Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 169 artışla 797 bin 348'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 13.12.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 797 bin 348'e çıktı

New York

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 36 bin 834 artışla 49 milyon 921 bin 422'ye çıktı.

Son 24 saatte 169 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybı 797 bin 348 olarak kayıtlara geçti.

California 5 milyon 156 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 390 bin vakayla Texas ve 3 milyon 754 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 275 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 74 bin 607'ye ulaştı, Florida'da ise 62 bin 26 oldu.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 76,5'ine en az bir doz, yüzde 64,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 26,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 239 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 201 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 53 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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