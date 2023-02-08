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Dünya

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme yaptı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 08.02.2023
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Ankara

Bulgaristan Haber Ajansının (BTA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Radev ve Michel, video konferans yoluyla görüştü.

Avrupa göç politikasında düzenlemelere gerekliliğinin ele alındığı görüşmede, AB'nin dış sınırlarını oluşturan ve doğrudan göç baskısına maruz kalan ülkelerle daha fazla dayanışmaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Ukrayna - Rusya Savaşı'ndan kaynaklanan Avrupa'daki olumsuz güvenlik sonuçlarının masaya yatırıldığı görüşmede, çatışmaların AB üyesi ülkelerin ekonomilerine etkisi de konuşuldu.

Radev, görüşmede, AB ile katılım müzakereleri yürüten Kuzey Makedonya'nın ülkede Bulgaristan karşıtı bir kampanya yürüttüğünü söyledi.

Görüşmenin, Brüksel'de 9-10 Şubat'ta düzenlenecek Olağanüstü AB Liderler Zirvesi'ne hazırlık kapsamında yapıldığına yer verildi.


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