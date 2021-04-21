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Dünya, Koronavirüs

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 24 saatte 69 bin 381 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 14 milyon 43 bin 76'ya çıktı.

Muhammed Emin Canik   | 21.04.2021
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 321 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Fabio Teixeira/AA

Buenos Aires


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bir günde 3 bin 321 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgın nedeniyle ülkedeki ölü sayısı 378 bin 3'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 561 bin 689 olarak açıklandı.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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