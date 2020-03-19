Brezilya'da Devlet Başkanına Kovid-19 salgınıyla ilgili yaklaşımı dolayısıyla protesto
Brezilya'da milyonlarca kişi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik yaklaşımını balkonlarda tencere tava çalarak protesto etti.
Ankara
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BBC'nin haberine göre, Sao Paulo ve Rio de Janeiro'da milyonlarca Brezilyalı, ellerinde tencere ve tavalarla balkonlara ve camlara çıktı, ışıkları yakıp söndürerek Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun istifasını istedi.
Protesto eylemi dün öğleden sonra Brezilya Devlet Başkanının televizyonda yayınlanan konuşması sırasında başladı, akşam daha geniş katılımla devam etti.
Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemleri kısa süre önce "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren Bolsonaro, dün yanında maske takan bazı bakanlarıyla yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için acil durum tedbirlerini, ekonomiyi ve dar gelirli aileleri desteklemek amacıyla mali yardım paketini duyurmuştu.
Bolsonaro, konuşmasında Brezilya'da resmi istatistiklere yansımayan vakaların olabileceğini de kabul etmişti.
Protesto, Bolsonaro'nun yönetimine karşı en geniş katılımlı eylem oldu.
Brezilya'da yeni tip koronavirüsten 4 kişi öldü, ülkede iki bakan dahil 500 üzerinde vaka olduğu açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Florida'ya gittiği ekipte 14 kişide Kovid-19 tespit edilmesine rağmen Bolsonaro'ya iki kez yapılan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.