Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin yüzde 79'u 75 yaş üzerinde
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu, hastalığın en çok 45-64 yaş aralığında görüldüğü bildirildi.
Paris
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişilerden oluştuğu belirtildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 15 Mart tarihli raporunda, 6 bin 378 vaka ve 161 ölüme ilişkin istatistiki bilgiler yer aldı.
Raporda, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 161 kişinin çoğunun yaşlılardan oluştuğu, ölenlerin yüzde 79'unun 75 yaş ve üzeri kişiler olduğu belirtildi.
Ölenlerin yüzde 13'ünün 45-64, yüzde 7'sinin 15-44 ve yüzde 1'inin de 15 yaş altı kişilerden oluştuğu kaydedildi.
Diğer yandan ülkede en fazla koronavirüs tespit edilenlerin yaş aralığı yüzde 34 ile 45-64 oldu. Virüs tespit edilen kişilerin yüzde 20'sinin 75 yaş ve üzeri, yüzde 14'ünün 65-74, yüzde 30'unun 15-44, yüzde 2'sinin ise 15 yaş altında olduğu görüldü.
Korornavirüs bulaşmış kişiler arasında yoğun bakımda bulunanların yüzde 37'sinin 75 yaş ve üzeri, yüzde 28'inin 65-74, yüzde 29'unun 45-64 ve yüzde 6'sının 15-44 yaş aralığında olduğu tespit edildi.
Fransa'da, vakalara en çok rastalanan ve ölü sayısının en yüksek olduğu bölgeler Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France ve Grand Est oldu.
Ülkede Kovid-19 görülen kişi sayısı 22 bin 300, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1100 olarak açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.