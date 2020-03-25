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Dünya, Koronavirüs

BM'den en yoksul ülkelerde Kovid-19'la mücadeleye 2 milyar dolar yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın en yoksul ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlattı.

Betül Yürük   | 25.03.2020
BM'den en yoksul ülkelerde Kovid-19'la mücadeleye 2 milyar dolar yardım çağrısı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgına ilişkin yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bütün insanlığı tehdit ettiği ve ülkelerin bireysel mücadelesinin yeterli olmayacağını, tüm dünyanın virüse karşı ortak bir mücadele vermesi gerektiğini söyledi. 

Güçlü sağlık sistemleri olan zengin ülkelerin bile baskı altında olduğunu ve şimdi ise virüsün savaş, doğal afet ve iklim değişikliğinin neden olduğu insani krizlerle boğuşan ülkelere ulaştığına dikkati çeken Guterres, temiz su ve sabuna dahi erişimde sıkıntı çeken insanların hastalıklarının kritik durumunda hastanede yatak ve suni solunum cihazlarına erişimlerinin olmayacağı uyarısında bulundu.

''Bugün, dünyanın en yoksul ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi desteklemek için 2 milyar dolar küresel insani yardım planı başlatıyoruz.'' diyen Guterres, hükümetlere küresel yardım planına destek vermeleri çağrısında bulundu.

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