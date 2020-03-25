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Dünya, Koronavirüs

Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil

Fransa'da yapılan bir anket, halkın çoğunluğunun hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı krizin üstesinden gelmeye hazır olmadığı görüşünü paylaştığını ortaya koydu.

Yusuf Özcan   | 25.03.2020
Fransızların yüzde 73'üne göre ülke koronavirüsü atlatmaya hazır değil

Paris


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Elabe araştırma şirketinin anketinde, salgın nedeniyle endişeli olanların oranı yüzde 87 olarak belirlendi. 

Anket sonuçlarına göre Fransızların yüzde 73'ü hükümetin salgının yol açtığı krizin üstesinden gelmeye hazır olmadığını ve Kovid-19'a karış önlemleri almakta geciktiğini düşünüyor. Halkın yüzde 56'sı hükümetin krizi iyi yönetmediğini değerlendiriyor.

Ankete katılanların yüzde 64'ü salgına rağmen moralini yüksek tuttuğunu belirtti.

Paris'te 100-150 yaşlı bakımevinde koronavirüs tespit edildi

Bu arada, 100 devlet hastanesi ve 3 bin 800 yaşlı bakımevlerini çatısı altında toplayan Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı Frederic Valletoux, kamu yayıncısı France Info'ya yaptığı açıklamada, Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde 700 yaşlı bakımevinden 100-150'sinde koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.

Öte yandan başkent Paris'te salgın nedeniyle yarın 50 kadar metro istasyonunun kapatılacağı belirtildi.

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