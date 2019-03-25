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Dünya

BM'den İdlib'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 16 tır insani yardım gönderildi.

Cem Genco   | 25.03.2019
BM'den İdlib'e insani yardım

Hatay

BM'nin yardımlarını taşıyan 16 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı. 

Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.

Güvenli bölgelere dönüş sürüyor

Öte yandan, Suriyelilerin İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşü devam ediyor.

Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan Suriyeliler, dönüş için yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayla Reyhanlı'ya geliyor.

Suriyeliler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda işlemlerini yaptırdıktan sonra, ülkelerindeki güvenli bölgelere hareket ediyor.

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