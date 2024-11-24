Dolar
34.59
Euro
36.06
Altın
2,714.46
ETH/USDT
3,409.60
BTC/USDT
97,655.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 4'ü çocuk 5 sivil yaralandı

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib’de düzenlediği saldırıda 4’ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Ahmet Karaahmet  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 4'ü çocuk 5 sivil yaralandı Fotoğraf: İzettin Kasım/AA

İdlib

İdlib'in güneybatısındaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyinde Eriha ilçesine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 4’ü çocuk 5 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar almıştı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yönelmişti.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlenmişti. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu'ndan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama
Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
Bazı illerde kar yağışı etkili oluyor
Hollanda-Türkiye dostluğunun 100. yılı Ankara'da kutlandı
İzmir'de şiddetli rüzgar cami minaresinin külahını devirdi

Benzer haberler

Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 4'ü çocuk 5 sivil yaralandı

Esed rejiminin İdlib’e saldırısında 4'ü çocuk 5 sivil yaralandı

Dışişleri Bakanı Fidan: (Trump yönetiminin) PKK ile olan ilişkisini gözden geçireceğini değerlendiriyorum

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bilim insanları, tarihin bilinen en eski alfabesini keşfetti

Bilim insanları, tarihin bilinen en eski alfabesini keşfetti
İHH, İdlib'deki yetim anneleri için dikiş atölyesi açtı

İHH, İdlib'deki yetim anneleri için dikiş atölyesi açtı
Uzmanlar, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ikinci döneminin Orta Doğu için anlamını değerlendirdi

Uzmanlar, ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın ikinci döneminin Orta Doğu için anlamını değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet