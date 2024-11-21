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Dünya

Rusya: ABD'nin eylemleri, Orta Doğu'da şiddetin artmasının tek nedeni

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin eylemlerinin, Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde şiddetin artması, milyonlarca sivilin acı çekmesinin tek nedeni olduğunu belirtti.

Dmitri Chirciu  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Rusya: ABD'nin eylemleri, Orta Doğu'da şiddetin artmasının tek nedeni

Moskova

Bakanlık, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze Şeridi'nde acil ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısını veto etmesine dair yazılı açıklama yaptı.

Gazze'deki saldırılarda ölen Filistinli sayının 44 bine, yaralı sayısının da 104 bine ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, "Washington, Gazze'deki kanın korkunç şekilde dökülmesini durdurma imkanını bir kez daha reddetti. ABD'nin eylemleri, Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde şiddetin artmasının, milyonlarca sivilin acı çekmesinin tek nedeni." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rusya'nın, BMGK ve diğer uluslararası platformlarda Gazze'de ateşkesin sağlanması, çatışmaların genişlemesinin önlenmesi, Orta Doğu'da uluslararası hukuk çerçevesinde kalıcı ve uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanması yönündeki girişimleri sürdüreceği belirtildi.

BMGK'de, dün Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edilmişti.

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